Lice'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ü, gri listede (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanlığı'nca 'Bayrak-123 Operasyonu' ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ünün gri listede olduğu belirtilerek, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca Diyarbakır Lice'de dün gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten ilk tespitlere göre; 'Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan 'Doktor Ferhat' kod adlı Hamit Aydoğan, 'Reşit' kod adlı Mehmet Reşat Tekin, 'Merhas' kod adlı Müslüm Irmak, 'Aziz Ararat' kod adlı Mesut Aktaş isimli 4 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen ve 'Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan 'Doktor Ferhat' kod adlı Hamit Aydoğan, sabotaj eğitimi almış, bombalı saldırıların patlayıcılarını hazırlayan teröristti. Etkisiz hale getirilmesi ile olası birçok olay da önlenmiş oldu" denildi.