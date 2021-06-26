LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı

İstanbul’daki Onur Yürüyüşü’ne müdahale: AFP foto muhabiri Bülent Kılıç boğazına bastırılarak gözaltına alındı

İstanbul'da bugün düzenlenmek istenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Polisin Cihangir'de müdahalesi ise akşam saatlerinde de sürdü. Halk TV canlı yayınında cafede oturan vatandaşların gözaltına alındığı görüldü.

Yürüyüşü görüntüleyen Fransız haber ajansı AFP'nin foto muhabiri Bülent Kılıç, polis tarafından boğazına bastırılarak gözaltına alındı.

AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'ın avukatı Zelal Pelin Doğan, Kılıç'ın serbest bırakıldığını, resmi bir gözaltı yapılmadığını ama müvekillinin hukuka aykırı bir şekilde tutulduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Kılıç'ın polisin boğazına bastırması yüzünden 'Nefes alamıyorum' dediği duyuluyor.

DİSK Basın-İş açıklamasında, "Taksim'de ters kelepçe yapılarak gözaltına alınan AFP muhabiri Bülent Kılıç derhal serbest bırakılsın. Bu yıl da Onur Yürüyüşü engellemeye çalışılıyor. Hâlâ süren müdahalede gazeteciler darp ediliyor, görüntü almaları engelleniyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ise, "Taksim'deki Onur Haftası yürüyüşünü takip eden AFP Muhabiri Bülent Kılıç boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı. Üyemizin derhal serbest bırakılmasını ve sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Taksim'de saat 17:00'de başlaması planlanan yürüyüş için toplanmalar Mis Sokak'ta başladı. Polis, alanda toplanmak isteyenlere müdahale etti.

LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi açıklamasında, "Mis Sokak'ta polis LGBTİ+'lara sokak ortasında işkence uyguladı. En az 25 gözaltı var" dedi.

Piknikler ve yürüyüş yasaklandı

Beyoğlu Kaymakamlığı, bugün Taksim'de yapılacağı açıklanan Onur Yürüyüşü etkinliğinin yasaklandığını duyurmuştu.

Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, "Taksim Meydanı'nda yapılacağı duyurulan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinliklerin ayrıca Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde aynı konunun devamı niteliğinde gerçekleştirilmek istenen etkinliklere devletin ilkesi ve bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene, genel sağlığa ve genel ahlaka aykırı olabileceği veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla ve Covid-19 tedbirleri kapsamında izin verilmeyecektir" denildi.

Geçtiğimiz hafta Heybeliada'da yapılmak istenen Onur Haftası pikniği de, Adalar Emniyet Müdürlüğü tarafından yasaklanmıştı.

Salı günü Maçka Parkı'nda yapılmak istenen pikniğe ise önce Şişli Kaymakamlığı tarafından yasak getirildi; ardından polis toplananları parktan çıkararak bir kişiyi göz altına aldı.