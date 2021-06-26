banner314

banner325

Son Dakika

LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı

İstanbul'da bugün düzenlenmek istenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM 26.06.2021, 18:47 27.06.2021, 00:50 Murat Aydın
4
LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı

İstanbul’daki Onur Yürüyüşü’ne müdahale: AFP foto muhabiri Bülent Kılıç boğazına bastırılarak gözaltına alındı

İstanbul'da bugün düzenlenmek istenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Polisin Cihangir'de müdahalesi ise akşam saatlerinde de sürdü. Halk TV canlı yayınında cafede oturan vatandaşların gözaltına alındığı görüldü.

Yürüyüşü görüntüleyen Fransız haber ajansı AFP'nin foto muhabiri Bülent Kılıç, polis tarafından boğazına bastırılarak gözaltına alındı.

AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'ın avukatı Zelal Pelin Doğan, Kılıç'ın serbest bırakıldığını, resmi bir gözaltı yapılmadığını ama müvekillinin hukuka aykırı bir şekilde tutulduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Kılıç'ın polisin boğazına bastırması yüzünden 'Nefes alamıyorum' dediği duyuluyor.

DİSK Basın-İş açıklamasında, "Taksim'de ters kelepçe yapılarak gözaltına alınan AFP muhabiri Bülent Kılıç derhal serbest bırakılsın. Bu yıl da Onur Yürüyüşü engellemeye çalışılıyor. Hâlâ süren müdahalede gazeteciler darp ediliyor, görüntü almaları engelleniyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ise, "Taksim'deki Onur Haftası yürüyüşünü takip eden AFP Muhabiri Bülent Kılıç boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı. Üyemizin derhal serbest bırakılmasını ve sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Taksim'de saat 17:00'de başlaması planlanan yürüyüş için toplanmalar Mis Sokak'ta başladı. Polis, alanda toplanmak isteyenlere müdahale etti.

LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi açıklamasında, "Mis Sokak'ta polis LGBTİ+'lara sokak ortasında işkence uyguladı. En az 25 gözaltı var" dedi.

Piknikler ve yürüyüş yasaklandı

Beyoğlu Kaymakamlığı, bugün Taksim'de yapılacağı açıklanan Onur Yürüyüşü etkinliğinin yasaklandığını duyurmuştu.

Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, "Taksim Meydanı'nda yapılacağı duyurulan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinliklerin ayrıca Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde aynı konunun devamı niteliğinde gerçekleştirilmek istenen etkinliklere devletin ilkesi ve bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene, genel sağlığa ve genel ahlaka aykırı olabileceği veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla ve Covid-19 tedbirleri kapsamında izin verilmeyecektir" denildi.

Geçtiğimiz hafta Heybeliada'da yapılmak istenen Onur Haftası pikniği de, Adalar Emniyet Müdürlüğü tarafından yasaklanmıştı.

Salı günü Maçka Parkı'nda yapılmak istenen pikniğe ise önce Şişli Kaymakamlığı tarafından yasak getirildi; ardından polis toplananları parktan çıkararak bir kişiyi göz altına aldı.

#OnurYürüyüşü #LGBTİ #gözaltı #afp #BülentKılıç #polis #kelepçe
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 27 Haziran 2021
İmsak 03:26
Güneş 05:26
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir