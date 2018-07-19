Leyla'nın ölümünde şok gelişme; Babasının amcasının oğlu tutuklandı (2)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:



"2015 doğumlu Leyla Aydemir'in 15 Haziran 2018 tarihinde Ağrı ili Bezirhane köyünde kaybolması ve 02 Temmuz 2018 tarihinde ölü bulunması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 4 şüpheli, 14 Temmuz 2018 tarihinde gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 3 şüpheli mevcut delil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Ağrı Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden 18 Temmuz 2018 tarihinde 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştır. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle hassasiyetle sürdürülmektedir."