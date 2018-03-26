LEVENT'TE KAFEDE YAŞANAN SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber:Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA İSTANBUL

Beşiktaş Levent'te aralarında alacak verecek meselesi olan bir kişinin, iki kişiyi yaralaması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir süre dışarıda dolaşan saldırganın çantasındaki silahı alarak kafenin kapısından içeriye ateş ediyor. Bir süre sonra dışarı çıkan şüpheli silahıyla kafenin önünde bekliyor. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi silahıyla gözaltına alarak polis merkezine götürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin dışarıda çantasını karıştırması

-Silahı ile kafenin içine girmesi

-Silah ile dışarı çıkması

-Polisin şüpheliyi gözaltına alması

-Genel ve detaylar



