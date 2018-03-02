L - KARAKÖY'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR (1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Zeki GÜNAL - İSTANBUL
Karaköy'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yanıyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Görüntü Dökümü:
------------
-Yangından görüntüler
FEED
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Zeki GÜNAL - İSTANBUL Karaköy'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yanıyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Görüntü Dökümü: ------------ -Yangından görüntüler ...
02 Mart 2018 Cuma 14:25
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Zeki GÜNAL - İSTANBUL
Karaköy'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yanıyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Görüntü Dökümü:
------------
-Yangından görüntüler
FEED
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:36
|06:59
|13:05
|16:21
|18:58
|20:16