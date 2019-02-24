KUZEY MARMARA OTOYOLUNDAKİ KAZADA ARAÇTA SIKIŞAN KARI-KOCA YARALANDI  

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsüyle panelvan çarpıştı. Kazada panelvanda sıkışan karı-koca yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkii Kavacık istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 09 PR 994 plakalı panelven ile 16 RH 133 plakalı yolcu otobüsüne çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle panelvan bariyere çarparak durabildi. Kazada panelvan sürücüsü Cahit Hoca ile yanındaki eşi Gülden Hoca araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cahit Hoca ve eşi Gülden Hoca itfaiyenin yarım saat süren çalışmasının ardından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cahit ve Gülden Hoca'nın durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. Yolcu otobüsünün sürücüsünü ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Kamyonetin içerisine sıkışan ve kurtarılması

-İtfaiye ve sağlık ekiplerin çalışması

-Ambulans içerisindeki yaralı

-Yolcu otobüsünden detay

-Polis ekiplerin çalışması

-Otoyolunda oluşan kardan detay

-Genel ve detaylar

