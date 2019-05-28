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KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA KAZA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, önündeki başka TIR'a çarptı. Kazada bir sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yolda araç...

KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA KAZA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, önündeki başka TIR'a çarptı. Kazada bir sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yolda araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önündeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpan TIR'ın sürücüsü Sami Tufan hafif şekilde yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:
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-Kazaya karışan tırların görüntüsü
-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü
-Sürücü ile röp
-Trafik
-Yolun temizlenmesi
-Genel ve detay görüntüler


 

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