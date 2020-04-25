Kuzey Irak’ta hain saldırı: Bir askerimiz şehit oldu
Kuzey Irak'tan line acı haber geldi. Terör örgütü Haftanin'de askerlerimize saldırdı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi. Bakanlık Haftanin'deki terör saldırısında bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Kuzey Irak'tan line acı haber geldi. Terör örgütü Haftanin'de askerlerimize saldırdı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi. Bakanlık Haftanin'deki terör saldırısında bir askerin şehit olduğunu bildirdi. Saldırının ardından başlatılan operasyonda 12 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.
Şehit Uzman Onbaşı Ahmet İnce
HATAY’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şırnak’tan geçici görevlendirmeyle Irak’ın kuzeyine giden şehit sözleşmeli er Ahmet İnce’nin (30) acı haberi, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşamını sürdüren ailesine ulaştı. Haberi aileye
Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile askeri görevliler verdi. Acı haber üzerine anne Meryem İnce ile şehidin iki kardeşi, gözyaşlarına boğuldu.
Şehidin babasının ise hastanede olduğu bildirildi. Şehit İnce’nin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016