Kuzey Irak'taki operasyonlarda 38 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; komandolar tarafından Irak Kuzeyi Hakurk'ta düzenlenen operasyonlarda, saldırı hazırlığında olan 8 silahlı teröristin bugün düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getiridiği belirtildi.

21 Mart 2018 Çarşamba 10:49