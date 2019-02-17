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KUYUYA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

Murat KORKMAZ / İSTANBUL   Kartal'da yaklaşık 5 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen köpek, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.  Esentepe  Mahallesi'nde  bulunan eski  su kuyusuna köpeğin düştüğü görenler, durumu İtfaiye...

KUYUYA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

Murat KORKMAZ / İSTANBUL  
Kartal'da yaklaşık 5 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen köpek, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 
Esentepe  Mahallesi'nde  bulunan eski  su kuyusuna köpeğin düştüğü görenler, durumu İtfaiye kiplerine  bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, oldukça dar olan yaklaşık 5 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için büyük çaba harcadı. Köpek ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
 
Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin çalışmaları 
-Kurtarılma anı
-Genel ve Detay Görüntüler
-röpottaj
 

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