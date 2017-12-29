Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...

İSTANBUL Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Esenler'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada soygunculardan biri öldü. Kuyumcu ile bir soyguncu da yaralandı.

Çatışmada kuyumcu ile soygunculardan biri de yaralandı. Diğer soyguncu ise kaçtı.

YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADA



Soygunun hemen ardından yaşananları bir amatör kamera kaydetti. Silah seslerinin de duyulduğu görüntülerde yerde bir yaralının olduğu görülüyor. Yaralı soyguncuya çevredekiler levye atarken kuyumcu dükkanından silah sesleri yükseliyor. Silah seslerinin susmasıyla kuyumcu dükkanına acil ambulans çağrılıyor. Bu sırada yol ortasındaki yaralı soyguncunun yanına giden çevredekiler tekme atarak tepki gösteriyor