MAHKEME, RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN FATİH TERİM'E 10 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEMESİNİ KARARLAŞTIRDI
KÜTAHYALI - TERİM TAZMİNAT DAVASINDA KARAR
MAHKEME, RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN FATİH TERİM'E 10 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEMESİNİ KARARLAŞTIRDI
19 Ocak 2017 Perşembe 13:52
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