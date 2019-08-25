Kütahya'da orman yangını (4)



KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, karaçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 7 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin saatler süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. 5 helikopter, 20 arazöz, 1 dozer ve 100 işçinin müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları ise sürüyor. Kütahya Valisi Ömer Toraman, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını takip ediyor.

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Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, ()-

