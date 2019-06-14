'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çalacak

Muş'ta doğuştan görme engelli ve absolut (kusursuz) kulağa sahip 8 yaşındaki Bager Çalışcı'nın, piyanist Fazıl Say ile birlikte konser verme ve tanışma hayali gerçek olacak. Çalışcı ailesine telefon ile ulaşan Fazıl Say, 30 Haziran'da İstanbul Lütfi Kırdar Sanat Merkezi'nde vereceği konserine, Bager ve babası Mehmet Çalışcı ile Müzik Öğretmeni Caner Keser'i davet etti.

Yaygın Beldesi Kardeşler İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi görme engelli Bager Çalışcı, müziğe olan ilgisini fark eden babası Mustafa Taşçı tarafından geçen müzik kursuna yazdırıldı. Bager Çalışcı, burada kendisi gibi görme engelli Yarpuzlu Köyü İlkokulu'nda müzik öğretmeni olan Caner Keser ile tanıştı. Keser, Bager Çalışcı'nın absolut kulağa sahip olduğunu fark etti. Bager Çalışcı, Caner Keser'in de yardımıyla piyano çalmayı öğrendi. Bager Çalışcı'nın bir köy okulunda konser verme hayali de gerçek oldu. Kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Ağartı Köyü İlkokulu'ndaki öğretmenler, Bager Çalışcı'nın ailesiyle birlikte, köydeki öğrencilere piyano konseri vermesi için ortamı hazırladı. Köy okulunda okuyan ve hayatında piyano ile tanışmamış öğrencilerle köy meydanında bir araya gelen Bager, Beethoven yalnızlık senfonisi, ay ışığı sonatı, Yann Tiersen'nin başka bir şarkısının yanı sıra, günümüz parçalarını seslendirdi. İlk konser verme hayalini gerçekleştiren Bager, en büyük hayalinin Fazıl Say ile tanışmak olduğunu söyledi.

Bager'in bu hikayesinin Demirören Haber Ajansı tarafından duyurulmasının ardından dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından "Ben çok ender duygulanıp ağlarım. Bu sefer öyle oldu" diyerek Bager'in köydeki konser fotoğraflarını paylaştı. Say daha sonra telefonla Çalışcı ailesine ulaştı ve doğadaki duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 'kusursuz kulak' Bager'den çok etkilendiğini söyledi. Ünlü piyanist Fazıl Say, 30 Haziran'da İstanbul Lütfi Kırdar Sanat Merkezi'nde vereceği konserine, Bager ve babası Mehmet Çalışcı ile Müzik Öğretmeni Caner Keser'i davet etti.

Oğluyla gurur duyduğunu belirten baba Mehmet Çalışcı, "Bager'in hayalleri vardı. İlk hayali köy çocuklarına konser vermekti ve o hayalini gerçekleştirdik. İkinci bir hayali Fazıl Say ile tanışmaktı. Bager'in haberin medyada yer almasına Fazıl Say kayıtsız kalmadı. Haberi gördü ve paylaştı. ÇEV Vakfı bizlere dönüş yaptı. Bager'i Fazıl Say'ın konserine davet ettiler. Bager bu yüzden çok çok mutlu. İkinci hayalini de gerçekleştirecek. Bizlerde çok mutlu ve sevinçliyiz. Haberimizden sonra Türkiye'den çok güzel dönüşler aldık. Güzel yürekli insanlarımızın olduğunu gördük. Onlarla beraber bizlerde Bager'in yolculuğuna çıkıyoruz. İnşallah Bager, güzel yerlere gelecektir'' ifadelerini kullandı.

Bager ile bir yıl önce bir müzik kursunda tanışan ve kendisi gibi görme engelli olan Müzik Öğretmeni Caner Keser ise şunları söyledi:

"Bager ile en son yaptığımız çalışmaların meyvesi olarak, birinci haberin medyada yayınlanmasından sonra, çok güzel dönüşler aldık. Bu durum bizleri çok mutlu etti. Türkiye halkı, Türkiye Bager'e sahip çıktı, evladını bırakmadığını ve elinden tutacağını gösterdi. Sayın Fazıl Say hocamız, bizim çalışmalarımız ile haberimizi kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bu hem beni bir öğretmen olarak çok çok gururlandırdı, hem de Bager ve ailesini çok mutlu etti. Biz aslında daha yeni yola başladığımızı, daha yeni yolun en başında olduğumuzu ve müzik otoritelerin Bager ile bizlere kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum, umut ediyorum. Emeği geçen, el uzatan herkese çok teşekkür ediyorum."

En büyük hayalinin Fazıl Say ile tanışmak olduğunu ve hayalinin gerçekleştirilmesinden duyduğu sevinci dile getiren Bager Çalışcı da, "Fazıl Say ile tanışacağım, çok mutlu ve heyecanlıyım. Fazıl Say'ı çok seviyorum. Büyük hayalim Fazıl Say ile tanışmaktı, hayalimi gerçekleştiriyoruz. Çok mutluyum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bager'in piyano çalması

-Müzik öğretmeni ile piyano çalması

-Babası ile röp.

-Caner Keser ile röp.

-Bager ile röp.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ, ()

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