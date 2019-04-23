KUŞTEPE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Müslim SARIYAR-Harun UYANIK-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL ()

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birliği ekipleri Kuştepe Mahallesi'nde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda aranması olan bir kişi de gözaltına alındı. Öte yandan uyuşturucu madde gömülmüş ihtimali üzerine bir gecekondunun arka bahçesinde de kazı yapıldı.

23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15,00'de bir araya gelen ekipler, Kuştepe Mahallesi'nde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleşti. Girdikleri evlerde aramalar yapan ekiplere narkotik köpekleri de eşlik etti. "15 Temmuz Şehidi Fahrettin Yavuz" adı verilen operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyonda aranması bulunan 1 kişi ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Boş bir arazide de polis uyuşturucu saklanmış olabileceği ihtimaline karşı kazı da yaptı. Kazı çalışmalarında uyuşturucuya rastlanmadı.

Görüntü Dökümü

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-Polisin evlerde araması

-Genel görüntü

-Polis helikopteri görüntüsü

-Kazı yapılırken görüntü

-Narkotik köpeği görüntüsü

-Özel harekat polisi görüntüsü