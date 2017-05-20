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KUŞTEPE'DE  POLİS OPERASYONU : 8 GÖZALTI

Şişli Kuştepe'de polis asayiş ve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis baskınlarına karşı bir evin balkonuna kurulan kamera, polis ekiplerince söküldü.

KUŞTEPE'DE  POLİS OPERASYONU : 8 GÖZALTI

Şişli Kuştepe'de polis asayiş ve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis baskınlarına karşı bir evin balkonuna kurulan  kamera, polis ekiplerince söküldü.

Alınan ihbarları değerlendiren Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Özel Harekat timleri, Uyuşturucuyla Mücadele ekipleri ve motosikletli ekipler Kuştepe'de daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı asayiş ve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonu  ayrıca bir polis helikopteri de havadan takip etti. 

POLİS BASKININA GÜVENLİK KAMERALI ÖNLEM

Baskın yapılan apartmanlardan birinin 4'üncü katında balkonuna yerleştirilen ve sokağı geniş açıdan gösteren güvenlik kamerası polisler tarafından sökülerek alındı. Kameranın polis baskınlarından haberdar olmak için kurulduğu öğrenildi. Evlerde, işyerlerinde ve otomobillerde arama yapan ekipler 2 tabanca, 1 tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.  Çeşitli suçlardan aranmaları bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis merkezine götürüldü. 

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