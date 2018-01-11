(kurtarma operasyonu görüntüleriyle)  DENİZE DÜŞEN KİŞİYİ YARDIM ÇIĞLIKLARI KURTARDI



Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Sarıyer sahilde dengesini kaybeden bir kişi denize düştü. Donma tehlikesi geçiren kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay saat 04.00 sıralarında Emirgan sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi sahilde yürüdüğü sırada denize düştü. Denize düşen adamın bağırışlarını duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Adamın düştüğü noktaya gelen sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri düşen kişiye bottan halat ve simit attı. Sürekli bağıran ve büyük korku yaşayan kişiyi sahil güvenlik ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Atılan simide tutunamayan kişiyi denize giren sahil güvenlik ekibi çıkararak bota aldı. Bota alınan ve donma tehlikesi geçiren kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

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-Kurtarma anı görüntüleri



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(Cep telefonu kamerası)

-Adamın bağırışları

-Ekiplerin çalışması

-Bottan halat atılması

-Denizdeki sahil güvenlik görevlisi

-Adamın bota çıkarılması

-Genel ve detaylar

11.01.2018 - 07.54 Haber Kodu : 180111011

