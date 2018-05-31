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"KURT KAPANI-17" DENETİMİ BAŞLADI

  *150 noktada 2 bin polisin katıldığı denetimlerde İstanbul'da bütün giriş ve çıkışlar kara, hava ve denizden kontrol edilyor.  Haber: Erhan TEKTEN Kamera: Murat SOLAK İstanbul İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın...

"KURT KAPANI-17" DENETİMİ BAŞLADI

 

*150 noktada 2 bin polisin katıldığı denetimlerde İstanbul'da bütün giriş ve çıkışlar kara, hava ve denizden kontrol edilyor. 

Haber: Erhan TEKTEN Kamera: Murat SOLAK İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde 39 ilçede 'Kurt Kapanı -17' denetlemeleri başladı. İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 150 noktada 2 bin polisin katıldığı denetlemelerde İstanbul'da bütün giriş çıkışlar karadan, havadan ve denizden kontrol ediliyor. Vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olaylarını önleme amacıyla yapılan kapsamlı denetlemelerde Fatih'te Millet Caddesi'nde polisler şüpheli araçları durduruyor. Araç ve üst arama yapan polis ekileri GBT kontrolünde bulunuyor. Saat 14.00'da başlayan denetlemeler saat 16.00'a kadar devam edecek.
 
Görüntü dökümü:
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-Durdurulan araçlar
-Polislerin aramaları
-Yayaların aranması
-Genel ve detaylar
 

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