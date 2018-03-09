KÜRŞAT MİCAN'IN İÇİNDE BULUNDUĞU ARACA SİLAHLI SALDIRI(geniş haber)

-Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican;

"Buna benzer bir çok olaylar olmuştu. Daha önce şoförümüz yaralanmıştı. Buna benzer olayları ara ara yaşıyoruz. Saldırının siyasi olduğunu düşünüyoruz"

-Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican;

"Öncelikle yapılan bu hain saldırıyı kınıyorum. Sağdan yaklaşan bir araçtan atılan mermilerle de, sağ arka camdan üç kurşun isabet ediyor. Kürşat'ın arkada oturduğunu tahmin ediyorlar. Bunun üzerine arka camdan ateş ediyorlar. Renkli cam ama Kürşat ve şoförü önde oturuyor. Dolayısıyla biz şükrediyoruz. Kürşat'ta bir şey yok. Böyle hain bir saldırıyla karşı karşıya kaldık"

Haber- Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul

Sultanbeyli'de, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın içinde bulunduğu otomobil, trafik ışıklarda otomobilleriyle önlerini kesen kişiler tarafından silahla tarandı. Saldırıda otomobile 9-10 kurşun isabet ederken Kürşat Mican ile şoförü saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Kürşat Mican'ın kardeşi Ömer Mican telefonla kendisine ulaşan muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı olayını doğruladı. Ağabeyi, Kürşat Mican'ın Sultanbeyli ilçe teşkilatını ziyaret ettikten sonra evine gitmek üzere yola çıktığını, trafik ışıklarda otomobilleriyle önlerini kesen iki kişinin silahlı saldırısına uğradıklarını, otomobilde yere yatan ağabeyi ile şoförünün saldırıdan yara almadan kurtulduğunu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Silahlı saldırıyla ilgili ilk açıklama Mustafa Mican'dan geldi. Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın babası ve Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican silahlı saldırının ardından açıklama yaptı. Kürşat Mican'ın Sultanbeyli Alperen Ocakları'nda yapılan bir programdan döndüğünü söyleyen Mican, "Öncelikle yapılan bu hain saldırıyı kınıyorum. Kimden geldiği şu anda belli olmayan, ben Kürşat Mican'ın babasıyım. İl Başkanıyım aynı zamanda. Kürşat, Alperen Ocaklarımızın Sultanbeyli Teşkilatı'ndaki bir programdan dönerken takip edildiğiniz zannediyor. Neticede seyir halinde. Soldan yaklaşan bir araç önüne kırıyor. Sağdan yaklaşan bir araçtan atılan mermilerle de, sağ arka camdan üç kurşun isabet ediyor. Kürşat'ın arkada oturduğunu tahmin ediyorlar. Bunun üzerine arka camdan ateş ediyorlar. Renkli cam ama Kürşat ve şoförü önde oturuyor. Dolayısıyla biz şükrediyoruz. Kürşat'ta bir şey yok. Böyle hain bir saldırıyla karşı karşıya kaldık" dedi.



"ARAÇTA ŞOFÖRÜ VE KÜRŞAT VARDI"

Saldırıya uğrayan otomobilde, oğlu Kürşat Mican ve şoförünün olduğunu söyleyen Mustafa Mican, daha önce tehdit olaylarının olduğunu söyledi. Mican, saldırıyı kimlerin yaptığı ile ilgili konuşmak için erken olduğunu vurgulayarak, "Şu anda kimin olduğunu söylememiz erken olabilir. Emniyet mensuplarımız çalışıyorlar. İnşallah sabaha kadar kimin yaptığını bulacağız. Daha evvel benzer şeyler vardı. Siyasi bir saldırı olmaz. Terör mü? Değil mi? Emniyet mensuplarımızın araştırması sonucu belli olacak" dedi. Mican, gazetecilerin tehditlerin her hangi bir örgütten gelip gelmediğini sorması üzerine, "Onu da daha sonra açıklarsak, en azından araştırmayı yanlış yönlendirmeyelim" diyerek yanıtladı.

MİCAN'DAN AÇIKLAMA

Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, emniyetteki işlemlerin ardından açıklama yaptı. Şahsi olarak kimseyle bir husumetinin olmadığını söyleyen Mican, saldırının siyasi olduğunu düşündüklerini belirtti. Saldırının eve giderken yapıldığını söyleyen Mican, "Bugün 20.30 gibi Sultanbeyli'de bir toplantımız vardı. 22.00'de toplantımızı bitirdik. Oradan eve giderken orman yolunda önümüze bir araç kırdı. Akabinde silah sesleri duyduk. Çok sayıda ateş ettiler. Tabi bunun üzerine bizde karşılık vermek üzere bizde kapıyı açtık. Hızlı bir şekilde kaçtılar. Daha önce buna benzer bir çok olay yaşamıştık. Can kaybımız yok. Hiçbir şekilde de yara almadık. Daha önce, biliyorsunuz Mihraç Ural'da bizi tehdit etmişti defalarca. Buna benzer bir çok olaylar olmuştu. Daha önce şoförümüz yaralanmıştı. Buna benzer olayları ara ara yaşıyoruz. Saldırının siyasi olduğunu düşünüyoruz" dedi.



SALDIRI SIRASINDA 3 KİŞİ GÖRDÜK

Saldırı anını da anlatan Mican, bir aracın önlerini kestiğini söyledi. Mican, "Bir araçta 3 kişi olduklarını gördük. Ancak diğer araçta kaç kişi olduğunu göremedik" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kürşat Mican'ın açıklaması(ek)

-Mustafa Mican'ın konuşması

-Konvoy halinde emniyetten çıkmaları

-Detaylar



