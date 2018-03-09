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KÜRŞAT MİCAN'IN İÇİNDE BULUNDUĞU ARACA SİLAHLI SALDIRI(1)

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul Sultanbeyli'de, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın içinde bulunduğu otomobil, trafik ışıklarda otomobilleriyle önlerini kesen kişiler tarafından silahla tarandı. Saldırıda otomobile...

KÜRŞAT MİCAN'IN İÇİNDE BULUNDUĞU ARACA SİLAHLI SALDIRI(1)

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul
Sultanbeyli'de, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın içinde bulunduğu otomobil, trafik ışıklarda otomobilleriyle önlerini kesen kişiler tarafından silahla tarandı. Saldırıda otomobile 9-10 kurşun isabet ederken Kürşat Mican ile şoförü saldırıdan yara almadan kurtuldu. 
Kürşat Mican'ın kardeşi Ömer Mican telefonla kendisine ulaşan muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı olayını doğrularken, ağabeyi Kürşat Mican'ın Sultanbeyli ilçe teşkilatını ziyaret ettikten sonra evine gitmek üzere yola çıktığını, trafik ışıklarda otomobilleriyle önlerini kesen iki kişinin silahlı saldırısına uğradıklarını, otomobilde yere yatan ağabeyi ile şoförünün saldırıdan yara almadan kurtulduğunu bildirdi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polisin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler


 

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