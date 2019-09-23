Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Thomas Cook' uyarısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı halen Türkiye'de, iflas eden İngiliz tur operatörü Thomas Cook ile gelen 21 bin 33 turist olduğunu bildirdi. Tursitlerin konaklama giderlerinin ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesinde olduğunu kaydeden Bakanlık, ücret talep eden ya da oda boşaltma isteğinde bulunan işletmeleri de haklarında yasal işlem yapacağı yönünde uyardı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un İngiltere operasyonlarını bugün itibariyle durdurma kararı aldığı ancak Almanya, Rusya ve Nordic'de faaliyetlerine devam ettiği bildirildi. Thomas Cook İngiltere'nin, Türkiye'de 21 bin 33 konaklamalı misafiri bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bugün ülkemizde konaklayan Thomas Cook İngiltere misafirlerinin konaklarına ilişkin tüm ödemeleri ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir. İşletmenlerinde Thomas Cook İngiltere misafiri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan 'kredi destek paketi' en kısa sürede hayata geçirilecektir" denildi.

Haber: ANKARA, ()-