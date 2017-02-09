KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'NİN ŞAŞIRTAN PİYANO MERDİVENLERİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRKARDEŞ / İstanbul

Küçükçekmece'de yeniden düzenlenen Küçükçekmece Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nin renkli, ışıklı ve basınca duyarlı piyano merdivenleri görenler şaşırdı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından insanları yürüyen merdivenler yerine merdiven kullanmaya özendirmek bunun yanı sıra müzik ve sanata olan ilgiyi artırmak için tasarlanan 'piyano merdivenler' özellikle çocukların ilgisini çekti. Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi Yöneticisi Hakan Dedeler, özellikle birçok Avrupa ülkesinde aynı zamanda bilişim alanındaki teknolojik farkındalığı artırmak amacıyla kullanılan piyano merdivenlerin çeşitli örnekleri bulunduğunu söyledi. Dedeler, "Piyano merdivenlerin bir amacı da insanları yürümeye teşvik etmek, müzikle hayata ritm katmaktır. Kültür ve sanatı müziği hayatın içine katmayı hedefledik. Bu merdivenleri Müzik Akademisi'nde de müzikseverlerle buluşturmayı planlıyoruzö diye konuştu.

Yetişkinlerin de ilgisini çeken, kol kola girerek piyano merdivenleri kullananlar bu uygulamayı çok sevdi. Bazı kişilerin birkaç kez basamakları ileri ve geri kullanarak nasıl müzik çıkardığını ve ışıkların nasıl yandığını anlamaya çalıştığı görüldü. Merdivenleri kullanan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Burak Doğan, bu basamaklar sayesinde piyanoya ilgi duymaya başladığını söyledi.

Piyano merdivenlerde kullanılan yazılım sayesinde basamaklara basıldığında piyano sesleri duyuluyor. Basamaklarda devreye giren elektronik karta yüklenen piyano melodileri karışıklık olmadan çalıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Piyano merdivenlerin genel görüntüleri

-Piyano merdivenlerden inen ve çıkanlar

-Basamaklara basıldığında müzik sesi duyulurken

-Genel görüntüler