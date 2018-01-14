KUDÜS İÇİN KOŞTULAR...

Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

"Kudüs Halk Koşusu", Çengelköy'deki 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden verilen startın ardından 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nde sona erdi.

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü'nün organize ettiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Önder İmam Hatip Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen "Kudüs Halk Koşusu"nun saat 11.30'da startı verildi. Çengelköy'deki 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden başlayan koşu 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nde son buldu.

"YARIŞANIN DEĞİL, KATILANIN KAZANDIĞI BİR YARIŞ"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen koşu öncesi, "Sözümüzle değil eylemimizle bu sefer koşarak haykırıyoruz. Tabii hava biraz soğuk, yağmurlu ama görüyorum ki gençlerimizin, İstanbullu ve İstanbul dışından gelen hemşerilerimizin katılımları oldukça yüksek. Ben herkese teşekkür ediyorum. Anlamlı bir noktadan başlıyoruz; Çengelköy Şehitler Çeşmesi'nden start alıyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anıt bitiş noktası. Zannediyorum dünyada böyle bir güzergah yok. Yarışanın değil, katılanın kazandığı bir yarış. Herkes kazanıyor bu yarışta" şeklinde konuştu.

Türkmen konuşmasını yaparken yanında İsrail tarafından gözaltına alındıktan sonra, dünyanın tepkisi üzerine serbest bırakılan Down Sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil de vardı.

"Kudüs Halk Koşusu"na katılanlara koşu bitiminde madalya takdim edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Koşudan detay

-Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in konuşması

-Madalya takdimi

