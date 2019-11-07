KÜÇÜKÇEKMECE'DE ZİHİNSEL ENGELLİ GENCİ ÖLDÜREN SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Halil YILMAZ - İstanbul - 16 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz'ü 25 yerinden bıçakladığı iddiasıyla yargılanan sanık Ferhat Çendik, ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında yüzde 53 zihinsel engelli raporu olan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz'ü Küçükçekmece'de 25 yerinden bıçakladığı iddiasıyla yargılanan 47 yaşındaki Ferhat Çendik'in ilk duruşması Bakırköy Adliyesi'nde görüldü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya; öldürülen gencin babası Sezer Öz ile ananesi Hatice Akkaya ve tutuklu yargılanan Ferhat Çendik katıldı. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından başlayan duruşma, şüpheli sanık Çendik'in savunması alındı.

"UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIM"

Tekstil işiyle uğraştığını ve 2 çocuk babası olduğunu dile getiren şüpheli sanık Ferhat Çendik, alt komşusu ve ev sahibi olan Hatice Akkaya'nın olay günü kendisine "Biz köye gidiyoruz. Torunumu tren istasyonuna gönder" dediğini iddia etti. Çendik "Ben dışarda uyuşturucu madde kullandım. Öğleden sonra eve döndüm. Yusuf'un kapısını çaldım. Açtı. 'Oğlum sen daha gitmedin mi' dedim. 'Gitmedim abi boş ver. Bütün eşyayı bana taşıttıracaklar, gitmek istemiyorum' dedi. Ben de 'O iş öyle olmaz hazırlan' diyerek içeri girdim. Yusuf hazırlanırken cebimde kalan uyuşturucu maddeyi tekrar kullandım. Kendimden geçmişim" diye konuştu.

"KENDİ EVLATLARIM NEYSE YUSUF OYDU"

Sanık Çendik, "Kendime geldiğimde elim katlanmış bıçak elime çakılı vaziyetteydi. Yusuf ölmüştü. Saat daha 18.00 olmamıştı. Dışarı çıkıp merdivenlere oturdum. Hatice abla beni aradı, 'Oğlum saat 6'ya geliyor çocuğu gönder artık' dedi. 'Ben dışardayım müsait değilim' dedim. Ne yapacağımı düşündüm. Teslim olursam çocuklarım mağdur olur diye düşündüm eve tekrar girdim. Hırsızlık süsü vermek istedim. Sonra evi dağıttım. İki televizyon ve bir cep telefonunu aldım. Maktulü 5 yıldır tanıyordum. Kendi evlatlarım neyse Yusuf oydu. Kıyafetlerimi götürüp yaktım. İç çamaşırımı da Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere polislere teslim ettim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Hayatım da bitti." dedi.

"MEĞERSE ÖLDÜRMÜŞ ÇOCUĞU"

Mahkeme maktulün anneannesi Hatice Akkaya'ya söz sırası verdi. Akkaya sanığın söyledikleri her şeyin yalan olduğunu iddia etti. Akkaya, "O gün ben köye gidecektim. Ferhat bize geldi. Yukarda bir dolap var çekelim dedi Yusuf'a. Torunumla ikisi sanığın evine çıktı. Torunum geldiğinde 'Anane ben gelmek istemiyorum' dedi. Bu onun beynini yıkamış, ne dediyse. Ben de 'Geleceksin' dedim. Ben 'Hastaneye MR çektirmeye gideceğim seninle istasyonda buluşalım' dedim. 'Tamam anneanne geleceğim' dedi ama Yusuf gelmedi. Ona da bilet almıştım oysa. Ben de gelmeyeceğini düşünerek trene bindim. Gece 23.00 sıralarında sanığı aradım. 'Çocuğun başına bir iş gelebilir' dedim. O da bana 'Tamam' dedi. Meğerse öldürmüş çocuğu. Ertesi gün eve gelince Yusuf yerde yatıyordu. Üstü giyinikti. Paspas atılmıştı üstüne. Ben çocuğumu buna emanet etmedim yalan söylüyor. Yusuf liseye başlayacaktı o yüzden köyden dönmüştük. Ne istedin bu masumdan? Sen benim evime niye giriyorsun? 16 senemi vermişim ben ona" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki celsede tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, eksik evrakların da tamamlanması için duruşmayı ileri tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saat yaklaşık 21.00'da şüpheli Ferhat Çendik'in Ahmet Yusuf Öz ile ilgilenmek için daireye gittiği ve burada maktulün 25 yerinden bıçaklandığı ifade edildi. Bunun yanı sıra evde hırsızlık gerçekleştirilmiş şüphesi yaratmak için şüpheli sanık Çendik tarafından ev eşyalarının dağıtıldığı ve televizyon ile evde bulunan cep telefonun çalındığı ve söz konusu eşyaların satıldığı tespitine yer verildi. İddianamede Çendik'in "çocuğu kasten öldürmek", "bıçak işe diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma" ve "gece vakti bina içinde muhafa altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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