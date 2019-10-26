KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL

Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobildeki yangın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece, İnönü Mahallesi,1. Mutlu Sokakta park halinde bulunan otomobilde saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden alevler çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de araçta inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

- Vatandaşın çektiği cep telefonu görüntüleri

- Aracın alev alev yanması

- Vatandaşların koşması

- Genel ve detaylar

(AKTÜEL)

- Olayın meydana geldiği sokak

- Yanan araç görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Polisin önlemi

- Polisin olay yeri çalışması

- Aracın hasarlı olan kısımlarının görüntüleri

- Genel ve detaylar