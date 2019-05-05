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KÜÇÜKÇEKMECE'DE İNTİHARA KALKIŞAN KADINI TREN ÖNÜNDEN SON ANDA KURTARDI

İSTANBUL Küçükçekmece Mustafa Kemal tren istasyonunda bir kişi, rayların üzerine inerek intihara kalkışan kadını trenin önüne atlayarak son anda kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Küçükçekmece Mustafa Kemalpaşa...

KÜÇÜKÇEKMECE'DE İNTİHARA KALKIŞAN KADINI TREN ÖNÜNDEN SON ANDA KURTARDI

İSTANBUL
Küçükçekmece Mustafa Kemal tren istasyonunda bir kişi, rayların üzerine inerek intihara kalkışan kadını trenin önüne atlayarak son anda kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Küçükçekmece Mustafa Kemalpaşa tren istasyonunda geçen hafta meydana geldi. Bir kadın trenin istasyona yaklaşmasına saniyeler kala rayların bulunduğu alana inerek oturdu. O sırada durakta bulunan ve kadının raylara indiğini gören bir kişi, kendi canını hiçe sayarak raylara atlayıp kadını son anda trenin altında kalmaktan kurtardı. 
O anlar istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının bir anda inerek rayların üzerine oturduğu, tren durağa yaklaştığı anda bir kişinin atlayarak kadını yana doğru çekerek kurtardığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Kadının rayların üzerine inmesi
-Kadının rayların üzerine oturması
-Trenin yaklaşmasıyla bir kişinin atlaması
-Kadını yakalayarak yana çekmesi
 

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