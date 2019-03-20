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- KÜÇÜKÇEKMECE'DE GÜNLÜK KİRALIK DAİREDE KADIN CİNAYETİ

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, () Küçükçekmece'de rezidanstan düşerek öldüğü belirtilen kadının bıçaklandığı belirlendi. Olay gece 00.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan 14...

- KÜÇÜKÇEKMECE'DE GÜNLÜK KİRALIK DAİREDE KADIN CİNAYETİ

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, ()
Küçükçekmece'de rezidanstan düşerek öldüğü belirtilen kadının bıçaklandığı belirlendi.
Olay gece 00.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan 14 katlı lüks bir rezidansta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, günlük olarak kiraya verilen 9. kattaki bir dairede önce tartışma sesleri duyan ve daha sonra binanın zemin katında bulunan bir marketin üstüne birinin düştüğünü gören komşular polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının öldüğü belirlendi. Kadının bıçaklandığı belirlenirken polis, biri kadın 4 kişiyi ifade işlemleri için polis merkezine götürdü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Olayın yaşandığı binanın görüntüsü
-Adli tıp görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

 
 

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