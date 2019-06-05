KÜÇÜKÇEKMECE'DE GÜNDÜZ KEŞİF, GECE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Haber - Kamera: İSTANBUL

Küçükçekmece'de bir marketin ana kasasından 74 bin 360 TL çaldığı tespit edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 3 şüphelinin hırsızlık anları ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

74 BİN 360 TL ÇALDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Olay Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'nde bulunan bir markette 8 Nisan 2019 tarihinde gece saat 01.49'da meydana geldi. Alarm şirketi, market sorumlusu E.G.'yi arayarak, marketin alarmının çaldığını söyledi. E.G. de mağazaya gitti ve mağazanın depo kapısının açık olduğunu gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri ve E.G. mağaza içerisini kontrol etti ve ana kasadan 74 bin 360 TL nakit paranın çalındığı tespit etti. Harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri kamera kayıtlarını inceledi ve hırsızlık eylemini gerçekleştiren şüphelilerin Ercan A. (20) ve Ferhat A. (19) ve Zeki E. (18) olduğunu belirledi. Ercan A. ve Ferhat A. 16 Nisan 2019 tarihinde Kartaltepe Mahallesi'nde, şüpheli Zeki E. (18) ise 17 Nisan 2019 tarihinde ikametinde yakalandı. 3 şüphelininin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan 3 şüphelinin markete girmesi ve hırsızlık anları ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde 3 şüpheliden biri gündüz saatlerinde markete girerek keşif yapıyor. Keşfin ardından bir şüphelinin marketin depo kısmından çıkarak uzaklaşması da güvenlik kamerasına yansırken, gece 01.49'da da 3 şüpheli depodan markete giriyor. Şüpheliler, ana kasadan 74 bin 360 TL'yi alıyor ve koşarak kayıplara karışıyor.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelilerden birinin gündüz markete girmesi

Şüphelilerin gece hırsızılık için markete girmesi

Kasayı açmaları

Koşarak marketten kaçmaları

Şüphelilerin emniyetten çıkarılmaları

Genel ve detaylar



