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KÜÇÜKÇEKMECE'DE 4 ARAÇ ALEV ALEV YANDI

  *Atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Küçükçekmece'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı....

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 4 ARAÇ ALEV ALEV YANDI

 

*Atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Küçükçekmece'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı. Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.

İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde atık kağıtların bulunduğu alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın,  yan tarafta park halindeki

1 minibüs ve 3 midibüse sıçradı. Yangını gören vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Görüntü Dökümü:

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-Atık kağıtlarının yanması

-Araçların yanması

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

 

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