KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3 GENCİN ÖLDÜĞÜ TRAFİK KAZASI DAVASINDA KARAR



Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de yaptığı kazada 3 kişinin ölümüne 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Yaman Albayraktaroğlu'nun (26) yargılandığı dava karara bağlandı. Son savunmasında "Üzgünüm ve pişmanım" diyen sanık Albayraktaroğlu, bilinçli taksirle 3 kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklanmasına karar verildi.



SANIK: ÜZGÜNÜM VE PİŞMANIM

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Yaman Albayraktaroğlu ile taraf avukatları hazır bulundu. Yaman Albayraktaroğlu'nun avukatı mahkemeye sunduğu dilekçesini tekrar ettiğini belirtti. Sanık Albayraktaroğlu ise olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, "Yakın arkadaşlarımı kaybettim. Böyle bir şey olsun istemezdim. Üzgünüm ve pişmanım" dedi.



10 YIL CEZA ALDI; TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme sanık Yaman Albayraktaroğlu'nu "Bilinçli taksirle 3 kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan suçun işleniş biçimi, olayın oluşu, failin kusuru ve sanığın amaç ve saiki gözönüne alarak 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylemin bilinçli taksirle gerçekleştirildiğinin anlaşıldığını kararında belirten mahkeme heyeti, tespit edilen alkol mikrarının oranı, olayın oluşu, ölü ve yaralı sayısını da gözönünde bulundurarak cezayı 12 yıla çıkardı. Sanığın yargılama sürecindelki davranışlarını dikkate alan mahkeme heyeti cezayı 10 yıla düşürdü. Mahkeme heyeti, verilen ceza süresini gözöünde bulundurarak sanık Albayraktaroğlu'nun tutuklanmasına da karar verdi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Küçükçekmece'de 23 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Olay gecesi Bakırköy'de bir mekanda sanık Yaman Albayraktaroğlu (26) ile Ozan Börekçi (27), Deniz Ulaş Saral (26), Çağlar Yılmaz (27) ve ve Ezgi Kolukısa'nın doğum gününe katıldı. Kutlamanın bitmesi ile sanık Yaman Albayraktaroğlu'nun sevk ve idaresindeki aracın ön koltuğuna Ezgi Kolukısa, arka koltuğuna Ozan Börekçi, Deniz Ulaş Saral ve Çağlar Yılmaz bindi. 1.01 promil alkollü olan Yaman Albayraktaroğlu, havanın yağışlı olmasına rağmen suratle kullandığı aracı ile öndeki araçlara kamera kayıtları ve bilirkişi raporunda bildirildiği gibi 'Makas atmak sureti ile...' geçmeye başladı. Araç içindekiler, Yaman Albayraktaroğlu'nu uyardı ancak, aracı aynı şekilde kullanarak sol şeritten orta şeride, sağ şeritteki araca makas atmak istediğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki bariyere çarparak aracın kendi etrafında dönmesi sureti ile kaza meydana geldi. Kazada Ozan Börekçi, Deniz Ulaş Saral ile Çağlar Yılmaz çarpmanın etkisi ile yola savruldu, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Ezgi Kolukısa hayati tehlike yaratacak, basit tıbbi müdahale ile iyileşemeyecek şekilde yaralandı. Yaman Albayraktaroğlu'nun "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin de nitelikli olarak yaralanmasına sebep vermek" suçundan 2 yıl 6 aydan 22,5 yıla kadar hapsini talep edilmişti.

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