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KÜÇÜKÇEKMECE D100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI (1)

  Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul Küçükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir araç içindeki sürücü bulunduğu yerde şıkıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle olay...

KÜÇÜKÇEKMECE D100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI (1)

 


Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul
Küçükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir araç içindeki sürücü bulunduğu yerde şıkıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine tfaiye ekiplerinin sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Karayolu trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, yer yer trafikte aksamalar yaşanıyor. 


Görüntü dökümü:
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-Kazanın olduğu yer
-Sürücüyü kurtarma çalışmaları
-Trafikten detaylar

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