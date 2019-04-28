KÜÇÜKÇEKMECE BAŞSAVCILIĞI LÜKS CİPLE ÇOCUK KAÇIRMA İDDİASININ KAPKAÇ OLAYI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Küçükçekmece'de ailesinin iddiasına göre, lüks ciple dolaşan kişiler 9 yaşındaki kız çocuğunu bileklerinden tutup sürükleyerek araca bindirip kaçırmaya çalıştı. Çocuğun çığlıklarını duyan annesinin bağırmasıyla panikleyen şüpheliler, çocuğun elinde bulunan telefonu alarak kaçtığını ileri sürüldü. Aynı kişiler bir başka sokakta bir kadının yanına ciple yanaşarak elinde bulunan çantayı alıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Kadının çantasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Küçükçekmece Başsavcılığı olayın çocuk kaçırma olmayıp "Kapkaç suretiyle hırsızlık" olduğunu açıkladı.

Olay, dün öğle sıralarında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin iddiasına göre; evinin önünde oyun oynayan 9 yaşındaki F.Ç., lüks ciple yanına yaklaşan kişi ya da kişiler tarafından bileklerinden tutulup araca bindirilmeye çalışıldı. Çocuğun çığlık atması üzerine elindeki telefonu alan şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Aynı saatlerde mahallede dolaşan şüpheliler, bir kadının yanına ciple yanaşarak çantasını alıp hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

"KIZIMI KAÇIRIYORLAR DİYE ÇIĞLIK ATTIM, BEBEĞİM KUCAĞIMDA KOŞMAYA BAŞLADIM"

Kızının çığlığını duyan Anne Gülserin Ç. "Biz kapıya çıktık bebeğim vardı kucağımda, geldik yürümeye başladık oğlumun elinde top vardı. Top yokuştan aşağı düştü kızım da peşinden gitti. Kızım yokuştan aşağı inince araba da hareket etti. Kızım yokuştan inince araçtakiler kızımı tutup sürüklemeye başladı. 5-10 metre sürüklediler. 'Kızımı kaçırıyorlar' diye çığlık attım, bebeğim kucağımda koşmaya başladım. Koşmaya başlayınca o tabii panikledi. Dizlerinin üzerine düştü, kalktı kızımı bıraktı telefonu aldı. Hırsızlık süsü vermeye çalıştı" dedi.

"EŞİM PEŞİNDEN GİTMESEYDİ KIZIMI KAÇIRMIŞ OLABİLİRLERDİ"

Baba Ayhan Ç. de "9 yaşındaki kızım dışarıda abisi ile oynuyor. O sırada lüks bir araba geliyor. Lüks arabadaki genç kızımın iki elinden tutarak kaçırmaya çalışıyor. Sürüklüyorlar baya bir. Kızım çığlık atıyor. Bağırdıktan sonra eşim ve oğlum peşlerinden koşuyor. Kızımı boğuşunca alamadı, bu sefer yere düşüyorlar. Sonra elindeki telefonu alarak kaçıyor. Olaya gasp süsü vermeye çalışıyor. Kızımın elinde morluklar var. Eşim olmasaydı, peşine gitmeseydi kızımı kaçırmış olabilirlerdi. Şikayetçi olduk. Darp raporlarımız da var. Avukatımız da var gerekli tüm tahkikatı yaptıracağız. Aynı araç buradan gittikten sonra bir kadının elindeki çantasını alıp kaçmışlar. Görüntüler var" dedi.

"İKİ BİLEĞİMDEN TUTARAK BENİ ARABAYA DOĞRU SÜRÜKLEDİ"

Lüks ciple gelen şüphelilerin kaçırmaya çalıştığı F.Ç "Abimin topu elinden kaçtı, Annemin telefonu da benim elimdeydi. Top kaçınca ben peşinden gittim. Orada araba yanıma yaklaştı. Arkadan da birisi koştu. İki bileğimden tutarak beni arabaya doğru sürükledi. Sonra annem arkadan bağırınca elimdeki telefonu görüp aldı. Arabayı hızlı bir şekilde sürüp gittiler" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Başsavcılığı olayın "Kapkaç suretiyle hırsızlık" olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Halkalı Polis Merkezi Amirliği bölgesinde, Müşteki H.Ç. İsimli bayan Cumhuriyet Caddesinde arabasına doğru yürürken arkasından gelen siyah renkli Opel İnsignia marka araçta bulunan 18-20 yaşlarındaki şüphelinin içinde para, ziynet eşyası ve cep telefonu bulunan müştekiye ait çantayı kapkaç suretiyle çaldığı ihbar ve iddia edilmiş, olayla ilgili tahkikat başlatılmış, suçta kullanılan aracın sorgulamasında Kadıköy'den çalıntı olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Ayrıca aynı bölgede yaklaşık bir saat sonra müşteki F.Ç.'nin cep telefonunu, küçük kızının elinden aynı araçtan inen 17-18 yaşlarındaki bir şüphelinin hızlıca çekmek suretiyle çalıp araca bindiği ve kaçtığı belirlenmiştir. Yapılan araştırmalarda aynı aracın saat 14.00 sıralarında Başakşehir İlçesi Güvercintepe Mahallesi Çimen Sokak'ta da kapkaç olayına karıştığı tespit edilmiş olup faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ve soruşturma devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Otomobildekilerin yolda yürüyen kadına yaklaşarak, çantasını almaları

(AKTÜEL)

-Olay yerinden görüntü

-F.Ç.'nin ağabeyi röp

-Kaçırılmaya çalışılan 9 yaşındaki F.Ç röp

-Avukat Röp.

-Anne Gülserin Ç. ile röp

-Baba Ayhan Ç.ile röp

-Genel ve detaylar



