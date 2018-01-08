izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterecek? İşte cevabı...
Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...
KKTC'de UBP'nin zaferi
KKTC'de UBP'nin zaferi

-  KÜÇÜK EMİR VE AİLESİ YENİLENEN EVLERİNE KAVUŞTU

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Ataşehir'de çıkan yangında son anda itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarılan 7 yaşındaki Emir ile ailesi, Ataşehir Belediyesi tarafından yenilenen evlerine kavuştu. Küçük...

-  KÜÇÜK EMİR VE AİLESİ YENİLENEN EVLERİNE KAVUŞTU

 
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL
Ataşehir'de çıkan yangında son anda itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarılan 7 yaşındaki Emir ile ailesi, Ataşehir Belediyesi tarafından yenilenen evlerine kavuştu. Küçük Emir , "Evimi çok özledim" dedi.
Ataşehir İnönü Mahallesi'nde bir gecekonduda yaklaşık 2 hafta önce çıkan yangında mahsur kalan küçük bir çocuğu hayatta tutma mücadelesi yaşanmıştı. İtfaiye ve polis ekiplerinin çabası sonrasında Emir Soysuzlar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı

EVLERİ YENİLENDİ
Çıkan yangının ardından gecekondu kullanılmaz hale geldi.  4 çocuğuyla birlikte evsiz kalan Soysuzlar çiftinin yardımına Ataşehir Belediyesi koştu. Küçük Emir ve ailesinin yangında oturulamaz hale gelen evi Ataşehir Belediyesi tarafından yenilenerek aileye teslim edildi. Yanan evin öncelikle çöken çatısı yapıldı. Ardından evin içerisinin boya ve sıvası yapıldı. Tesisatları da baştan aşağı bakımı yapılan evin tüm eşyaları da yenilendi. Yangının ardından kimi zaman başkasının evinde, kimi zaman hastane bahçesinde barınmaya çalışan aile artık sıcak yuvalarına tekrar kavuştu. 
 
“ÇOK MUTLUYUZ"
Evlerinin yanmasıyla dışarıda yaşadıkları günler sebebiyle büyük sıkıntı çektiklerini söyleyen Nafiye ve Gökhan Soysuzlar çifti mutluluklarını dile getirerek, "Çiçek satarak evimize ekmek getirmeye çalışıyoruz. Bunun üzerine bir de evimiz yandı. Yardım eden herkesten Allah razı olsun. Çok mutlu olduk“ dedi.
Ailenin yanına gelen Ataşehir Belediye Başkan yardımcısı Abdullah Der, "Aile mağdur olmuştur. Belediye olarak biz de görevimizi yaptık. Evi yeniledik eşyaları yeniledik, biz üstümüze düşen görevimizi yaptık. Böyle olaylar olmasını istemeyiz. Olursa da elimizden geleni yaparız" diye konuştu.
 
"TAYYİP DEDEYİ GÖRMEK İSTİYORUM"
Evlerin yangından son anda kurtarılan ve hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Emir, evlerine girerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen küçük Emir, "Tayyip dedeyi çok görmek istiyorum" dedi.
 
Görüntü Dökümü
-----------
-Yanan evden görüntü
-Belediye ekiplerinden görüntü
-Küçük Emir ile röp
-Anne ve babası ile röp
-Emir'in oyun oynarken görüntüsü
-Eve girmeleri
-Eve gelen eşyalardan görüntü
-Belediye başkan yardımcısı Abdullah Der açıklama
-Genel ve detay görüntüler

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314