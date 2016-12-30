- KOSOVA CUMHURBAŞKANI ŞEHİTLER TEPESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM İSTANBUL
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Şehitler Tepesi'ne gelerek karanfil bıraktı.
Taçi ve beraberindeki heyet, Şehitler Tepesi'ne öğle saatlerinde geldi. Karanfil bırakan heyet, şehitler için saygı duruşunda bulundu.
Taçi, Şehitler Tepesi'ne gelen Kosovalılarla da fotoğraf çektirip sohbet etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin şehitler Tepesine gelmesi
-Tepeye karanfil bırakılması
-Heyet üyelerinin karanfil bırakması
-Taçi'nin Kosovalılarla sohbet edip fotoğraf çektirmesi
-Genel ve detaylar