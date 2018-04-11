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KOSAVA'DAN GETİRİLEN FETÖ ŞÜPHELİLERİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul MİT'in, FETÖ'nün Balkan yapılanmasına yönelik soruşturmada, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye'ye getirdiği 6 FETÖ şüphelisi, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.  MİT'in, Kosova...

KOSAVA'DAN GETİRİLEN FETÖ ŞÜPHELİLERİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul
MİT'in, FETÖ'nün Balkan yapılanmasına yönelik soruşturmada, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye'ye getirdiği 6 FETÖ şüphelisi, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
MİT'in, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye'ye özel uçakla getirilen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey isimlerinden olduğu belirtilen şüpheliler Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina'nın savcılık sorgusu tamamlandı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı 6 şüpheliyi, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği", "Uluslar arası casusluk" suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 


 

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