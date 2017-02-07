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KORUMA KURULU'NDAN MAÇKA PARKI UYARISI

Ezgi ÇAPA, İSTANBUL() Beşiktaş ve Sarıyer bölgesinden sorumlu olan İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Dolmabahçe tünelinin yapımı için Maçka Demokrasi Parkı'nın güney girişini bariyerlerle kapatan İstanbul...

KORUMA KURULU'NDAN MAÇKA PARKI UYARISI

Ezgi ÇAPA, İSTANBUL()

Beşiktaş ve Sarıyer bölgesinden sorumlu olan İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Dolmabahçe tünelinin yapımı için Maçka Demokrasi Parkı'nın güney girişini bariyerlerle kapatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 'koruma bölge kurulu izni alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki uygulama yapılmaması' konusunda uyardı.

Maçka Demokrasi Parkı'na bariyer konulmasının ardından, avukat Eren Can ve Elvin Çerdik, parkın bu kısmından sorumlu olan 3 No'lu Koruma Kurulu'ndan projeyle ilgili bilgi talep etti. Talepleri inceleyen Kurul, “Dolmabahçe-Levazım-Armutlu-Ayazağa-Çayırbaşı Karayolu Tünel Projesine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne uyarı gönderdi. Söz konusu proje güzergahının, kısmen Dolmabahçe Sarayı Saat kulesi ve Bezmi Alem Valide Sultan Camii Koruma alanları içerisinde olduğunun belirtildiği 7 Şubat tarihli yazıda, Boğaziçi Nazım İmar Planı'nda Boğaziçi Geri Görünüm bölgesinde ve kısmen de sit sınırları dışında kaldığı belirtildi. Koruma Kurulu belgelerin tamamlanmasının ardından konunun tekrar değerlendirileceğini ifade etti.

 

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