Koronavirüs yasakları 1 Temmuz'da bitiyor; İşte Normalleşmenin ayrıntıları

TÜRKİYE'de Covid-19 salgınıyla başlayan kısıtlamalarda 1 Temmuz 2021 itibariyle yasaklar genel olarak kalkıyor. Bu durumda salgın sınırlamaları birçok alanda sona eriyor.

Aşılamanın başlaması ve hızlı bir şekilde yapılmasıla vaka sayılarındaki düşüşle birlikte normalleşme sürecine adım adım geçiliyor. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yeni bir genelge ile yayınladı ve 1 Temmuz'a dair merak edilenleri sıraladı. Sınırlamaların kalmdırılmasıyla vatandaşların dikkatli olması da gerekiyor. Koronavirüs'ün yeni varyantları da hızla yayılıyor. Yeni varyantlara karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarının ihlal edilmemesi gerekiyor. Uzmanlar bu konuda uyarıyor. Yeni varyantlara dikkat çeken uzmanlar, Son Bahar'da daha sıkıntılı bir dönem yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERECEK

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00`ten itibaren hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sona erecek.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla bağlantılı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları da sona erecek.

TÜM İŞ YERLERİ FAALİYET GÖSTEREBİLECEK

Tüm iş yerleri, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra "Sağlık bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ndeki tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilecek.

SİNEMA SALONLARI AÇILIYOR

Sinema salonları, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterebilecek.

YEME-İÇME YERLERİ

Masa veya sandalyeler arasındaki mesafe kuralına uyulmak kaydıyla, yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacak.

KAHVEHANE VE KIRAATHANELER

Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynanmasına ve oynatılmasına ilişkin kısıtlamalar da sona erdirilecek.

KONAKLAMA TESİSLERİNDE MÜZİK YAYINLARI

Konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz tarihinden itibaren saat 24.00`e kadar yapılabilecek.

PİKNİK ALANLARINDAKİ KISITLAMALAR

Park, bahçe, kamp alanı, piknik ve mesire alanlarına getirilen ilave kısıtlamalar kaldırılacak.

NİKAH VE DÜĞÜN MERASİMLERİ

Nikah ve düğün merasimlerinde, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek. Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00'e kadar yapılabilecek. Düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek.

Nikah ve düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek. Köy düğünlerine de 1 Temmuz`dan itibaren izin verilecek. Sokak düğünlerine izin verilip verilmeyeceğine ise hıfzıssıhha kurulları karar verecek.

KONSER, FESTİVAL, GENÇLİK KAMPI ETKİNLİKLERİ

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi`nde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KISITLAMALAR KALKACAK

Şehir içi ve şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki kapasite sınırlamalarına son verilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar kaldırılacak.

NORMAL MESAİ DÜZENİNE DÖNÜLECEK

Kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00-­16.00 mesai uygulaması sona erecek.