Koronalı Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken kurallar
Bulancak Belediye Başkanlığımızca, kurban bayramı hazırlıkları kapsamında hayvan pazarı ve mezbahada yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.
Bulancak Belediye Başkanlığımızca, kurban bayramı hazırlıkları kapsamında hayvan pazarı ve mezbahada yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.
Ayrıca Sağlık Bakanlığının yayınladığı Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri hakkındaki rehberler doğrultusunda; kurban satış yeri ve mezbahanın uygun yerlerine el antiseptikleri (hijyen noktası) yerleştirilmiş, vatandaşlarımızın uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirme amaçlı pankartlar asıldı.
Belediyemiz Mezbahasında hijyenik şartlarda kurbanını kestirmek isteyen vatandaşlarımızın, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü 444 28 44 numaralı telefondan arayarak kesim tarihai ve saati için önceden randevu almaları gerekiyor.ac
İşte kurban bayramınnda Kurban kesim naktalarında dikkat edilmezi gereken kurallar..
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016