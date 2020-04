Korona dolandırıcılarına dikkat!

Kısa adı ÇETKODER olan yurt geneli örgütlü bulunan Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş, içinde bulunduğumuz şartlar neticesi yeni fırsatçı ve dolandırıcılar türedi. İnsanlarımız çok dikkatli olsunlar ancak devletin birimleri de harekete geçsinler uyarısında bulundu.

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Biz her zaman söylüyor ve uyarıyoruz. Vatandaşlar her şeyi, her işi devletten beklemesinler. Bu yanlış algı yüzünden piyasadaki dolandırıcı ve sahtekarlar gün geçmiyor yeni bir yöntem ile insanlarımızı dolandırıyorlar. Gülmeyin. Dolandırılanlar arsında eğitimli, kariyer sahibi, (mimari mühendis, doktor, gazeteci) insanlar bile var. Bize yapılan başvuruda değerli tüketicimize, her zaman her işimizde olduğu gibi hiç bir ücret almadan, hukuki yolu, şikâyet merciini, hak arayacağı makamları gösterdiğimiz gibi, dilekçelerini de yazdık. Kaptırdığı parası 8 milyara yakındı, kurtuldu. Ama bu bir şans. Tüketicimiz an be an yazışmalarını kaydetmemiş olsa, ekran görüntülerini almamış olsa, yaptığı telefon görüşmelerinin arama kayıtlarını silmiş olsaydı yanmıştı. Parasını geri alamayacaktı. İşin aslı zaten dolandırıcılar kayıpta. Ancak paranın çekildiği banka belli olduğundan, banka kendine yapılan uyarılara rağmen, sahtekârlara ödemeyi yaptığı için, hatasını anladığından, banka parayı müşterisinin hesabına geri yatırdı. Fakat dolandırıcılar o sayfayı kapatıp başka sayfadan dolandırmayı sürdürüyorlar. Savcılık makamı mağdurun yaptığı başvuru ile haberdar soruşturma başladı” dedi.

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş,” Koronoyu fırsata çeviren kişi, kuruluş, organize çeteler sosyal medyayı kullanarak sponsorlu reklam bile veriyorlar. Hiç çekinmeden devletimizin cumhurbaşkanlığı forsunu, çok ciddi kuruluşların arma ve logolarını koyarak sayfa açıyorlar. Kredi kartı aidatlarınızı ödüyoruz, borçlarınızı ödüyoruz gibi şirin ve şekerli söylemler ile reklam yapıyorlar. O linki tıkladığınızda karşınıza profosyönelce hazırlanmış bir sayfa çıkıyor ve tıklaya tıklaya işlem yaparken bir bakıyorsunuz ki dolandırılmışsınız. Birçok tüketicimiz dolandırıldı. Çünkü devletin resmi makamlarını ismi, forsunu kullanmaktan geri kalmıyorlar. Devletin makamları da bu olaydan habersizler. Aman dikkat!” dedi.

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş,” şimdi sizlere sunacağım ekran görüntülerin linklerini saklı tutuyorum. Bunlar haklarında savcılığa şikâyet yapılıp, ilgili bankalara şikâyetler gider gitmez bu sayfaları kapatıp yenilerini açmak kaydıyla sahtekârlığa devam ediyorlar dikkat edin. Bunlar Cumhurbaşkanlığı gibi, TRT gibi makamların ad ve forslarını kullanmaktan da çekinmiyorlar. Devletin kendi kurumsal sitesi var, sosyal medyada reklam yapmaz. Sakın kanmayın, sonrasında yanmayın” dedi.

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “ Tüketiciler yasal haklarını ararken, yâda yardımcı olacaklarını düşünürlerken böyle aldatıcı işlere bulaşmasınlar. Her tür uyuşmazlıkta Kaymakamlıklardaki tüketici hakem heyete başvursunlar. Yâda Tüketici mahkemelerine. Bu arada yaptıkları telefon görüşme kayıtlarını, bilgisayar ekran görüntü kayıtlarını muhafaza edip, savcılıklar suç duyurusunda bulunsunlar” dedi.