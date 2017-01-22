KÖPRÜDEN ATLAYAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne arac ile gelen 36 yaşındaki Hüseyin İzbul köprüden atladı.

* Denizden çıkarılan Hüseyin İzbul'un cesedi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul ()

15 Temmuz Şehitler Köprüsüne sabah saatlerinde aracı ile gelen Hüseyin İzbul (36) aracından inip köprünün demir korkuluklarına çıkarak aşağıya atladı. O sırada aracı ile köprü üzerinden geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın gerçekleştiği bölgeye Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Genç Denizciler Dayanışma Derneği (GEDDAD) Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Köprü üzerindeki araç ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Boğazda kısa süreli arama sonucu Hüseyin İzbul, GEDDAD ekipleri tarafından sudan çıkartılıp bota alındı. Bot, Ortaköy İskelesi'ne yanaştıktan sonra sağlık ekipleri ilk müdahaleyi bot içerisinde yaptı. O sırada Ortaköy İskelesinde olan vatandaşlar yetkililerin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.Hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin İzbul Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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Şehitler Köprüsündeki aracın çekici ile götürülmesi

Köprüden detay görüntü

Sahil güvenlik, deniz polisi ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinden görüntü

İntihar eden kişinin denizden çıkartılıp bota alınması

Botun Ortaköy İskelesine yanaşması

İntihar eden kişinin botta detay görüntüsü

Sağlık ekiplerinden görüntü

Sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

İntihar eden kişinin bottan kıyıya çıakrtılması

Ambulansa alınması

Genel ve detaylar