Köpeği tüfekle vurup, bacağını kesmişler

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bacağında kesik yarasıyla bulunup, iyileşecek durumda olmadığı için ayağı kesilen sokak köpeğinin, diğer bacaklarında da saçmalar tespit edildi.

Köpeğin tedaavisiyle ilgilenen veteriner hekim Oğuzhan Gemci, "Köpeği hem vurmuşlar, hem de bacağını canice kesmişler" dedi.



Elbistan'ın Battalgazi Mahallesi'nde 3 Temmuz günü sol arka bacağı yaralı olarak bulunan sokak köpeği, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Burada veteriner hekimler tarafından hemen ameliyata alınan köpeğin ayağı iyileşecek durumda olmadığı için kesildi. Tedavisiyle ilgilenen veteriner hekim Oğuzhan Gemci, köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.



Köpeğin emin ellerde olduğunu ve hızlı bir şekilde sağlığına kavuşturmaya çalıştıklarını ifade eden Gemci, "Sağlık durumu şu an gayet iyi. Bizim tespitlerimize göre vahşice, cani bir şekilde kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyoruz. Güvenlik güçleri zaten bu olayın peşindeler. Kimler tarafından yapıldığı henüz belirsiz umarım bir an önce yakalanarak ceza alırlar. Köpeğin arka sol bacağı delici ve kesici bir aletle kesilmiş. Fakat diğer bacaklarında da ampute esnasında ateşli bir silahla da vurulduğunu tespit ettik. Vücudunun belli yerlerinden saçmalar çıkardık. Yani köpeği hem vurmuşlar, hem de bacağını canice kesmişler" diye konuştu.

'YILLIK 600 HAYVAN SAHİPLENDİRİLİYOR'

Barınakta trafik kazası ya da başka nedenlerle bacakları parçalandığı için ampute edilen başka köpekler de olduğunu belirten Oğuzhan Gemci, şunları söyledi:

"Barınağımıza ayda ortalama 500 civarında hayvan geliyor. Bu hayvanlarımızı erkek, dişi, hasta, yaşlı, bakıma muhtaç, anneli yavrulu ve sütten ayrılmış ergen dediğimiz kategorilere ayırarak müşahede alanlarımıza yerleştiriyoruz. Gelen bütün köpeklerimize kuduz aşısı, iç dış parazit aşı uygulamalarını yapıyoruz. Gelen tüm hayvanlarımızı kulağına küpe takarak işaretleyip, küpe numarasıyla kayıt altına alıyoruz. Daha sonra bütün köpeklerimizi erkek ve dişi olarak tamamını kısırlaştırıyoruz. Tüm bu aşamalardan sonra hayvanlarımızı sahiplendirmek için ayrı bir kafese alıyoruz. Vatandaşlarımız barınağımızdan kısırlaşmış, aşıları yapılmış hayvanları ücretsiz bir şekilde sahiplenebilirler. Yıllık 600 civarında hayvan sahiplendiriyoruz. Sahiplenilmeyen hayvanlarımızı ise 5199 Sayılı Kanun gereği doğal ortamına bırakıyoruz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bacağı ampute edilen köpek

- Ampute edilen bölge

- Köpeğin ayağı kesik fotoları

- Oğuzhan Gemci ile röp.

- Barınaktaki köpeklerden detaylar

- Barınağın yem deposu

- Kediler

- Oğuzhan Gemci ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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