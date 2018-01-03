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KONYALI ESNAFA "DİLENCİLİK CEZASI"NIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

* Konya'da demir doğrama atölyesi işleten Ali Coşar, hayatı boyunca hiç gitmediğini öne sürdüğü İstanbul'da  'Dilencilik' yaptığı gerekçesiyle, kendisine Kabahatler Kanunu'na göre 2 bin 500 lira para cezası uygulandığını söylemişti.    *...

KONYALI ESNAFA "DİLENCİLİK CEZASI"NIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

* Konya'da demir doğrama atölyesi işleten Ali Coşar, hayatı boyunca hiç gitmediğini öne sürdüğü İstanbul'da  'Dilencilik' yaptığı gerekçesiyle, kendisine Kabahatler Kanunu'na göre 2 bin 500 lira para cezası uygulandığını söylemişti. 
 
* O cezanın sırrı ortaya çıktı. 

* Ali Coşar'ın kimliğini kullanan kardeşi , İstanbul'da dilencilik yaparken yine yakalandı.

Haber- Kamera : Ramazan EĞRİ - İSTANBUL  
Konya'da esnaflık yapan ve hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen Ali Coşar'a 2015-2016 yıllara arasında dilencilik yaptığı gerekçesiyle 2 bin 500 lira ceza gelmişti. Coşar cezaya itiraz ettiğini söylemişti. Haber üzerine harekete geçen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Huzur Timleri ekipleri daha önce 'Ali Coşar' kimliğiyle gözaltına aldıkları Musa Coşar'ı Kadıköy Ayrılıkçeşmesi Marmaray istasyonunda dilencilik yaparken yakaladı. Coşar polislere yine abisi Ali Coşar'ın kimliğini  vererek kurtulmaya çalıştı. Fakat polis memurları kendisinin Musa Coşar olduğunu bildiklerini söyleyerek gözaltına aldı. Coşar polis tarafından alınan ifadesinde abisi Ali Coşar ile aralarında husumet olduğunu ayrıca kendisinin birkaç suçtan aranmasının olduğunu bu yüzden ağabeyinin kimliğini kullandığını söylediği öğrenildi. Silahla yağma ve hırsızlık suçundan aranmasının olduğu öğrenilen Coşar, adliyeye sevk edilirken " Mahkemede konuşacağım. Ağabeyim daha iyi bilir" dedi. Coşar sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adliye Sarayı'na sevk edildi. 

OLAYIN GEÇMİŞİ 
Konya'da demir doğrama atölyesi işleten 47 yaşındaki Ali Coşar'a hayatı boyunca hiç gitmediğini öne sürdüğü İstanbul'da  2015-16 yılları arasında 'Dilencilik' yaptığı gerekçesiyle, kendisine Kabahatler Kanunu'na göre 15 kez toplam 2 bin 500 lira para cezası uygulanmıştı. Coşar, dilenci olmadığını belirtip, hakkında uygulanan para cezalarına itiraz ettiğini ancak, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, başvurunun süresi içerisinde yapılmadığı için reddedildiğini, bunun üzerine BİMER'e başvurduğunu söyledi.
 
 
Görüntü Dökümü:
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-Musa Coşar'ın karakoldan çıkışı
-Musa Coşar'ın konuşması
-Musa Coşar'ın dilencilik yaparken fotoğrafı
-Genel ve Detay

ARŞİV (KONYA)
-Ali Coşar ile röportaj
-Ceza belgesini göstermesi
-Çalışırken görüntüsü
-Detaylar

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