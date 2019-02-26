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Konya merkezli 32 ilde 50 asker hakkında gözaltı kararı

KONYA merkezli 32 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan 15'i muvazzaf 50 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın...

Konya merkezli 32 ilde 50 asker hakkında gözaltı kararı

KONYA merkezli 32 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan 15'i muvazzaf 50 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan örgütün TSK'daki personele; molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi,  asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin verdikleri ifadeleri doğrultusunda 15'i muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı verildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için 32 ilde bugün sabah eş zamanlı  operasyon başlattı. Operasyonla ilgili gözaltıların olduğu öğrenilirken, operasyonun sürdüğü belirtildi.

Haber: Tolga YANIK KONYA )
 

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