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KONYA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI, 18 YAŞINDAKİ BEHİYE ÖLDÜ

KONYA'nın Meram ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Behiye Ercan (18) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında, Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bülent...

KONYA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI, 18 YAŞINDAKİ BEHİYE ÖLDÜ

KONYA'nın Meram ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Behiye Ercan (18) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bülent Bektaş yönetimindeki 34 ZL 359 plakalı otomobil, Gazze Caddesi'nden gelen ve ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Cafer Özdemir'in kullandığı 42 ACK 59 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Otomobiller, çarpışmanın etkisiyle savrulurken, Bülent Bektaş ile araçta bulunan Behiye Ercan ve Hasibe Alkoç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçtan fırlayan Ercan, otomobilin altında kaldı. Ercan, kaza yerinde çevredekiler tarafından aracın altında çıkarıldı. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Behiye Ercan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bülent Bektaş ile Hasibe Alkoç'un tedavisine devam edildiği öğrenildi. 
Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Cafer Özdemir ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
'IŞIK İHLALİ' İDDİASI
Cafer Özdemir'in ışık ihlali yaptığını öne süren görgü tanığı Hidayet Öcal, "Biz kırmızı ışıkta bekliyorduk. Bize yeşil yandı. Ben sola döndüm. Arkadaş da düz gidecekti. Bu arkadaş da kırmızı ışıkta durmadı. Çarpınca araçlar bu hale geldi. Ben son anda kurtuldum. Çocuk aracın altında kalmıştı. Biz çıkardık altından. Hastanede hayatını kaybetmiş. Işık ihlali nedeniyle kaza oldu" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Görüntü dökümü:
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- Kazaya karışan araçlardan detaylar
- Polisin olay yeri incelemesi
- Görgü tanığı röportaj

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA )

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