Konya'da KPSS koşusu

KONYA'da binlerce memur adayının ter döktüğü 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) başlamasına dakikalar kala, adaylardan bazıları koşarak sınavlarına yetişebildi.
Memur adaylarının katıldığı 2018 KPSS sınavına adaylar saatler öncesinden, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyanın alınmadığı sınavda, öğrenciler sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Sınavın başlamasına dakikalar kala koşarak okula gelen adaylar ilginç görüntüler oluşturdu.
Görüntü Dökümü
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- Adayların üst araması yapılarak salona alınması
- Adaylardan detay
- Adayların koşarak sınav binasına gelmesi
- genel ve detay
Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ()