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Kontrolden çıkan otomobil, iş yerine böyle daldı

YOZGAT’ta kontrolden çıkan otomobil, cep telefonu aksesuarı satışı yapılan mağazaya girdi. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.  Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Yozgat kent merkezinde bulunan Lise Caddesi'nde...

Kontrolden çıkan otomobil, iş yerine böyle daldı
YOZGAT’ta kontrolden çıkan otomobil, cep telefonu aksesuarı satışı yapılan mağazaya girdi. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Yozgat kent merkezinde bulunan Lise Caddesi'nde meydana geldi. Zekeriya B.'nin kullandığı 06 FEN 66 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkıp, yayaların arasından geçerek, yol kenarındaki telefon aksesuarı satışı yapılan mağazaya girdi. Kazada, işyeri içerisinde bulunan 2 kişi üzerlerine gelen otomobilden son anda kurtuldu. Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede, olay sonrasında biriken meraklı kalabalık  ise, polis tarafından güçlükle dağıtıldı. İçerdeki otomobil dışarı çıkartıldıktan sonra sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşyerinin çam kapılarının açık olması hasarı azalttı. Hızla ilerleyen otomobilin girdiği işyerinde bulunan bir müşteri ve 2 çalışan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çalışanlardan biri otomobilin çarpmasıyla yere düştü. Otomobildi bulunan 2 kişi ve otomobilin çarptığı 3 kişi kazayı yara almadan hafif sıyrıklarla atlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Güvenlik kamerası görüntüsü
-Kaza yeri detay görüntüler
-Kaza anında ve kaza sonrasında işyerinde yaşananlar

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