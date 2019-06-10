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Kontrolden çıkan minibüs, kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ölü

Kontrolden çıkan minibüs, kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ölü ANKARA’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan şehir içi yolcu minibüsü, önce ağaca ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Apartman duvarına çarparak durabilen minibüs...

Kontrolden çıkan minibüs, kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ölü

Kontrolden çıkan minibüs, kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ölü
ANKARA’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan şehir içi yolcu minibüsü, önce ağaca ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Apartman duvarına çarparak durabilen minibüs ile duvar arasında sıkışan İsmail Kırıştıoğlu (54), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Münzeviler Caddesi üzerinde meydana geldi. C.K. idaresindeki 06 J 0875 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce ağaca, ardından da kaldırımda yürüyen İsmail Kırıştıoğlu'na çarptı. Hızını alamayan minibüs, ağacı devirip apartman duvarına çarparak durdu. Kırıştıoğlu ise minibüs ile apartman duvarı arasında sıkıştı.
SIKIŞTIĞI YERDE CAN VERDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu Kırıştıoğlu'nu sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail Kırıştıoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, kaza yerini emniyet şeridiyle kapattıktan sonra, kaza yerinde toplanan meraklı kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI  
Yapılan incelemelerin ardından Kırıştıoğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olay yerinde kısa süreli şok geçiren minibüs sürücüsü C.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü dökümü:
- Meraklı vatandaştan görüntü
- Cenaze aracından görüntü
- Sağlık ve diğer ekiplerden görüntü
- İtfaiyenin çalışması
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Caner ÜNVER/ANKARA-

 

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