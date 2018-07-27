Komiserliğe geçiş sınavı soruşturmasında 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2010 yılı polislikten komiserliğe geçiş sınavında, soruları sınav öncesi alarak komiser yardımcısı olduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyelerinin 2010 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sorularına erişerek, örgüt üyelerine dağıttı tespiti üzerine soruşturmayı derinleştirdi. 8 şüphelinin sınav sorularını daha önceden elde ettiği ve bu şekilde sınavdan yüksek not alarak komiser yardımcısı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için görev yaptıkları 8 ilde operasyon başlatıldı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, ()