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Kocamaz, İl Seçim Kurulu ilan tutanağında DP'den aday

  Mersin İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında, mevcut Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti (DP) adayı olarak yer aldı. Mersin İl Seçim Kurulu Başkanlığı,...

Kocamaz, İl Seçim Kurulu ilan tutanağında DP'den aday

 

Mersin İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında, mevcut Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti (DP) adayı olarak yer aldı.
Mersin İl Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, partilerin adayları listesini yayımladı. Listede, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 8 partinin adayı açıklanırken, Demokrat Parti'nin adayının Burhanettin Kocamaz olarak Geçici listede yer alması dikkat çekti. Seçime İYİ Parti'nin adayı olarak girmesi beklenen Kocamaz, evrakların geç teslim edilmesi nedeniyle İYİ Parti'den aday olamamış, bu yüzden farklı formül arayışları gündeme gelmişti. İl Seçim Kurulu, 3 Mart'ta da kesin listeyi açıklayacak. 
İlan tutanağında büyükşehir belediye başkan adayları şöyle: 
Saadet Partisi: Erdal Alkan
Bağımsız Türkiye Partisi: Işıl Özdemir
Türkiye Komünist Partisi: Nişan Mesut Oyardı
Vatan Partisi: Lerzan Özgenç
Cumhuriyet Halk Partisi: Vahap Seçer
Demokrat Parti: Burhanettin Kocamaz
Milliyetçi Hareket Partisi: Hamit Tuna
Demokratik Sol Partisi: Emrah Küçükkapdan

FOTOĞRAFLI

Haber: Mustafa ERCAN / MERSİN,()
 

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