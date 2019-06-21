Kocaeli'nde D-100 Karayolu ulaşıma kapandı (2)



D-100 KARAYOLU AÇILDI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle kapanan Kocaeli ile Sakarya arasındaki Eşme mevkii D-100 Karayolu sel sularının çekilmesiyle çift yönlü ulaşıma açıldı.

Kocaeli bölgesinde öğlen saatlerinde biranda başlayarak şiddetini arttıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Eşme mevkiinde Kocaeli-Sakarya D-100 Karayolunu çamurlu sel suları kapladı. Araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar kendi imkanları ile araçlarını kurtarmaya çalıştılar. Eşme de bulunan dere sel suları nedeniyle taştı.

Aniden yağışın bastırmasıyla trafiğin kitlendiğin isöyleyen Kenan Şimşek "Öğleden sonra yağmur aniden başlayınca trafik kilitlendi. Yollar suyla doldu. Ağaçlar geldi karayoluna. Araçlar ilerleyemedi. Ben Sakarya tarafından geliyordum. Buraya geldiğimde alt geçitten geçmeye çalıştım ama suyla dolduğu için geçemedim. Su çok yüksek olunca geriye çıktım. Gidip daha ileride bulunan ışıklarda geldim. Yaklaşık 2 saat trafikte kaldım." dedi.

Eşme Mahallesi sakinleriden Necmi Öztürk "15-20 dakika durmadan yağan yağmur yağdı. Daha önce de bir kez yağmur yağmıştı ve bu yağış daha şiddetliydi.Korktup apar topar gelip kendimizi eve attık. Resmen bir afet yaşadık. Allahtan cana bir şey olmadı. D-100 Karayolu kapandı ve trafik durdu." dedi.

Sel sularının çekilmesiyle birlikte D-100 Karayolu çift yönlü ulaşıma açılarak Eşme geçişinde araçlar kontrollü bir şekilde İstanbul ve Sakarya istikametine doğru seyrediyor.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile görüntü

-Sel suları görüntüleri

-Araç kuyrukları

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU / KOCAELİ,()

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